Червень б'є температурні рекорди в Києві: 5 за три дні

За даними об’єднаної гідрометеорологічної станції Київ з 6 по 8 червня у столиці зафіксували п’ять температурних рекордів.

Джерело: Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського

Деталі: Так 6 червня середньодобова температура повітря виявилась найвищою за час проведення спостережень для цієї дати і склала 24,9°С, що перевищило попередній рекордний показник 1956 року на 0,2°С, а кліматичну норму – на 6,5°С.

Реклама:

Мінімальна температура повітря у суботу не опустилась нижче 19,9℃, що на 0,7℃ вище ніж у 2014 році.

Середньодобова температура повітря виявилась найвищою за час проведення спостережень для дати 7 червня і склала 26,2°С, що перевищило попередній рекордний показник 2011 року на 1,5°С, а кліматичну норму – на 7,2°С.

Мінімальна температура повітря 8 червня не опустилась нижче 20,4℃, що на 1,8℃ перевищило попередній рекорд 2011 року. Максимальна температура повітря після полудня досягла 31,4 °С, що на 0,1°С вище ніж у 2011 році для цієї дати, зазначають метеорологи.