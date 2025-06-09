Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Червень б'є температурні рекорди в Києві: 5 за три дні

Валентина РоманенкоПонеділок, 9 червня 2025, 12:32
Червень б'є температурні рекорди в Києві: 5 за три дні
ілюстративне фото Getty Images

За даними об’єднаної гідрометеорологічної станції Київ з 6 по 8 червня у столиці зафіксували п’ять температурних рекордів.

Джерело: Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського

Деталі: Так 6 червня середньодобова температура повітря виявилась найвищою за час проведення спостережень для цієї дати і склала 24,9°С, що перевищило попередній рекордний показник 1956 року на 0,2°С, а кліматичну норму – на 6,5°С.

Реклама:

Мінімальна температура повітря у суботу не опустилась нижче 19,9℃, що на 0,7℃ вище ніж у 2014 році.

Середньодобова температура повітря виявилась найвищою за час проведення спостережень для дати 7 червня і склала 26,2°С, що перевищило попередній рекордний показник 2011 року на 1,5°С, а кліматичну норму – на 7,2°С.

Мінімальна температура повітря 8 червня не опустилась нижче 20,4℃, що на 1,8℃ перевищило попередній рекорд 2011 року. Максимальна температура повітря після полудня досягла 31,4 °С, що на 0,1°С вище ніж у 2011 році для цієї дати, зазначають метеорологи.

погодаКиїв
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Орбан вважає росіян заслабкими для нападу на НАТО: "Не можуть навіть перемогти Україну"
ЗМІ дізнались, що Рютте оголосить про потребу збільшити ППО НАТО на 400%
Операція "Павутина" стала прикладом "креативності", якої варто повчитися – вважають у НАТО
Виготовляє спецантени для "Шахедів": Генштаб підтвердив ураження російського заводу
відеоІзраїльські військові захопили судно, на якому Грета Тунберг прямувала до Гази
В Лос-Анджелесі Нацгвардія розгорнула війська: губернатор звернувся до міністра оборони
Усі новини...
погода
Синоптики прогнозують зниження температури і короткочасні дощі
На початку тижня в деяких областях похолодає та дощитиме
На українців чекають спекотні вихідні: місцями до +37°, короткочасні дощі
Останні новини
14:16
ЦПД спростував заяву Росії про "розширення плацдарму" на Дніпропетровщині
14:13
На Волині засудили жінку, яка підробила свідоцтва про народження дітей для 142 військовозобов’язаних
14:10
Росіян почали штрафувати за фото і відео прильотів українських дронів
14:05
На Херсонщині внаслідок атаки дрона постраждали двоє місцевих
13:59
Франція може зобов’язати X Маска перевіряти вік користувачів через порнографію на платформі
13:52
ФОТОСхожі на смерч: фотограф із Тернопільщини зазнімкував незвичні чорно-сірі грозові хмари
13:40
Орбан переконує, що Україні "не світить" вступ до ЄС, бо її "не можна" брати в НАТО
13:34
САП вимагає стягнути 8,4 млн грн у ексначальниці податкової
13:30
ФотоНа Сумщині майор ЗСУ "заробив" понад 2,4 млн грн на фіктивних відрядженнях у зону бойових дій
13:26
Француз Ож'є виграв Ралі Сардинії та наблизився до Еванса в заліку чемпіонату світу WRC
Усі новини...
Реклама:
Реклама: