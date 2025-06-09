В Україні очікуються дощі та грози

У вівторок в Україні прогнозують теплу і сонячну погоду, а з середи у низці областей очікуються дощі з грозами.

Джерело: Укргідрометцентр

Дослівно УГМЦ: "Впродовж 10 червня та вночі 11 червня переважно без опадів, 11 червня вдень у західних, Житомирській, Київській, Вінницькій та Черкаській областях, 12 червня в Україні, крім західних областей, короткочасні дощі, подекуди грози".

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Деталі: Температура повітря найближчими днями вночі 8-14°, вдень 18-24°; у південній частині та східних областях вночі 16-22°, вдень 23-29°. Вітер північно-західний, 5-12 м/с.

У Києві 10 червня без опадів, вночі 12-14°, вдень до +21°, вітер північно-західний, 7-12 м/с.

11 та 12 червня у столиці прогнозують короткочасні дощі, вночі 12-14°, вдень до 19-23°, вітер південний, південно-західний, 7-12 м/с.