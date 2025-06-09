Орбан вважає росіян заслабкими для нападу на НАТО: "Не можуть навіть перемогти Україну"

Угорський прем’єр Віктор Орбан заявив, що не бачить реальної військової загрози з боку Росії для країн НАТО, оскільки вона виявилась неспроможною досягти бажаного в Україні, але при цьому сказав, що Україна "програє війну".

Джерело: Орбан в інтерв’ю французькому LCI, "Європейська правда"

Деталі: Прем’єр Угорщини сказав, що не боїться розширення російсько-української війни до глобальної.

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"Росіяни заслабкі для цього. Вони не можуть навіть перемогти Україну, тож вони не можуть справді напасти на НАТО", – заявив він.

Водночас у відповіді на інше питання він заявив, що Україна "програє війну", та що, мовляв, реальні перемовини про її припинення будуть між Росією і США.

"Ні Європа, ні Україна не зможуть домовитися з Росією. Україна – тому що програє війну, а Європа – тому що надто залучена у це. Треба, щоб це була домовленість між росіянами і американцями", – сказав прем’єр Угорщини.

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