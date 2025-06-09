Орбан переконує, що Україні "не світить" вступ до ЄС, бо її "не можна" брати в НАТО

Одним з аргументів проти прийняття України до ЄС угорський прем’єр Віктор Орбан навів те, що це нібито не має відбутися до її вступу у НАТО – що, на його думку, означало би втягнення Альянсу у війну і тому є неможливим.

Джерело: Орбан в інтерв’ю французькому LCI, "Європейська правда"

Деталі: Прем’єр Угорщини повторив свої регулярні заяви про те, що вступ України до ЄС, мовляв, був би "економічною катастрофою" для Євросоюзу.

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Також він спробував пов’язати "неможливість" вступу України в ЄС із тим, що вона в такому разі мала би спершу стати членом НАТО – як відбувався вступ інших країн Центрально-Східної Європи.

"Спершу усіх приймали у НАТО, це було гарантією безпеки з військової точки зору, і лише тоді ця країна могла вступити до ЄС. Але зараз це неможливо. Якщо Україна вступить у НАТО, це одразу означало би війну між НАТО і Росією… Для нас, угорців, і для європейців – не в наших інтересах опинитись перед загрозою війни і прямого конфлікту з Росією", – заявив Орбан.

Інтерв’юер нагадав Орбану про радянські танки у Будапешті та поцікавився, чому він настільки відмовляється зрозуміти становище України.

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Угорський прем’єр у відповідь заявив, що в Угорщині "трохи краще розуміють історію України, ніж у Франції", та перейшов до згадок про те, що Угорщина у своїй історії теж переживала окупацію.

"Тож так, ми розуміємо українців. Але ми вважаємо, що Росію не потрібно любити, але з нею потрібно мати домовленості. Росія – це геополітична реальність, навіть якщо вона нам не подобається", – заявив Орбан.

Інтерв’юер запитав Орбана, чи є його загравання з Москвою відображенням страху перед РФ.

"Ні-ні, все навпаки. Думаю, росіяни розуміють лише мову сили. І Європа має бути сильною і вела перемовини з позиції сили. Але, на жаль, ми слабкі, тому нам потрібні США… Нам потрібна стратегічна домовленість з Росією, але спроможною на це буде лише сильна Європа", – сказав він.