У центрі Києва з автівки біля обмінника викрали 15 мільйонів гривень

У центрі Києва з автомобіля, який належить пункту обміну валют, викрали 15 млн гривень – організатору крадіжки повідомили про підозру.

Джерело: Київська міська прокуратура, співрозмовник "Української правди" в правоохоронних органах

Дослівно прокуратура: "За процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури міста Києва 46-річному чоловіку повідомлено про підозру у крадіжці грошей з багажника автомобіля, вчиненому організованою групою".

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Деталі: Підозрюваний (за даними джерела УП, у 2000-х він служив дільничним інспектором міліції -ред.) раніше був засуджений до 14 років позбавлення волі за умисне вбивство та у 2015 році звільнився з місць позбавлення волі.

Слідчі встановили, що чоловік зі спільниками майже рік готувались до вчинення злочину, відстежуючи процес перевезення грошей. Зловмисники знали, що значні суми грошей певний час знаходяться у багажнику машини біля пункту обміну валют.

Щоб дістати гроші з машини, члени групи заздалегідь вирізали отвір у багажнику, з якого вивели мотузку для того, щоб його відкрити. Згодом вони заблокували двері офісу на вихід та викрали з багажника сумку з майже 15 млн гривень.

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Наразі затриманому підозрюваному в організації крадіжки суд обрав запобіжний захід у виді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 9 млн гривень.