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Рада ЄС планує ухвалити рішення про продовження тимчасового захисту українців до весни 2027 року

Марія Ємець, Анастасія ПроцПонеділок, 9 червня 2025, 14:53
Рада ЄС планує ухвалити рішення про продовження тимчасового захисту українців до весни 2027 року
Ілюстративне фото: Getty Images

Рада Європейського Союзу 13 червня планує узгодити політичне рішення щодо продовження режиму тимчасового захисту для громадян України ще на три роки — до березня 2027-го.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на анонс порядку денного засідання Ради ЄС із юстиції і внутрішніх справ 13 червня

Деталі: Рада ЄС обговорить продовження тимчасового захисту у ЄС для громадян України у зв’язку з війною до березня 2027 року та розраховує досягти політичної домовленості з цього приводу. 

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Фінальне ухвалення рішення з цього приводу очікується у наступні тижні.

Крім того, міністри обговорять варіанти переходу від статусу тимчасового захисту до іншого.

Нагадаємо, нещодавно у Єврокомісії поділилися, що готують продовження тимчасового захисту для українців до березня 2027 року та водночас дадуть країнам-членам рекомендації щодо подальших заходів, які включатимуть можливість отримання нового статусу для тих, хто має на території ЄС роботу чи навчання.

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Нагадаємо, що Рада ЄС вже продовжила тимчасовий захист для українців до березня 2026 року.

ЄСукраїнці
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