Рада ЄС планує ухвалити рішення про продовження тимчасового захисту українців до весни 2027 року

Рада Європейського Союзу 13 червня планує узгодити політичне рішення щодо продовження режиму тимчасового захисту для громадян України ще на три роки — до березня 2027-го.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на анонс порядку денного засідання Ради ЄС із юстиції і внутрішніх справ 13 червня

Деталі: Рада ЄС обговорить продовження тимчасового захисту у ЄС для громадян України у зв’язку з війною до березня 2027 року та розраховує досягти політичної домовленості з цього приводу.

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Фінальне ухвалення рішення з цього приводу очікується у наступні тижні.

Крім того, міністри обговорять варіанти переходу від статусу тимчасового захисту до іншого.

Нагадаємо, нещодавно у Єврокомісії поділилися, що готують продовження тимчасового захисту для українців до березня 2027 року та водночас дадуть країнам-членам рекомендації щодо подальших заходів, які включатимуть можливість отримання нового статусу для тих, хто має на території ЄС роботу чи навчання.

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Нагадаємо, що Рада ЄС вже продовжила тимчасовий захист для українців до березня 2026 року.