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Екскерівника управління сил логістики ЗСУ підозрюють у незаконному збагаченні на 12 мільйонів

Валентина РоманенкоПонеділок, 9 червня 2025, 15:57
Екскерівника управління сил логістики ЗСУ підозрюють у незаконному збагаченні на 12 мільйонів
колаж НАЗК

Колишньому начальнику Центрального управління забезпечення паливно-мастильними матеріалами Командування сил логістики ЗСУ Олександру Заярному повідомили  підозру в незаконному збагаченні на понад 12 мільйонів гривень.

Джерело: Державне бюро розслідувань, НАЗК, Офіс генпрокурора, співрозмовник УП в правоохоронних органах

Деталі: У повідомленні правоохоронців не вказане ім’я підозрюваного, але за даними "Української правди", йдеться про полковника Заярного.

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За даними слідства, у 2023–2024 роках підозрюваний набув 14 земельних ділянок у Київській області, квартиру, автомобілі Toyota Tundra, Škoda Octavia, Hyundai Tucson та облігації внутрішньої держпозики, емітовані Міністерством фінансів України. Ці активи реєструвалися як на нього, так і на його родичів. 

Вартість активів на понад 12,4 млн грн перевищує доходи військовослужбовця та пов’язаних із ним осіб, зазначають правоохоронці.

Крім того, встановлено, що ексначальник без передбаченого законом дозволу зберігав зброю та набої до неї.

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Колишньому посадовцю повідомлено про підозру за ст. 368-5 КК України (незаконне збагачення) та ч. 1 ст. 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами).

 
фото дбр

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

арміякорупціяДБР
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