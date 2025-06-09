В Одесі засудили банду, яка викрала сина підприємця та вимагала $1 млн

В Одесі винесли вирок п’ятьом учасникам організованої злочинної групи за викрадення людини та вимагання 1 млн доларів викупу.

Джерело: повідомлення Офісу генерального прокурора

Деталі: Як повідомили в прокуратурі, у березні 2021 року зловмисники викрали в Одесі сина підприємців. Потерпілого силоміць утримували та вимагаючи від його родини $1 млн за звільнення.

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Згодом викраденого перевезли до Києва, де правоохоронці затримали банду, а заручника – звільнили.

Троє обвинувачених отримали по 10 років позбавлення волі, ще двоє – по 8 років із конфіскацією майна. Їх засудили за незаконне позбавленні волі, викрадення людини та вимагання (ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 146, ч. 4 ст. 189 КК України).

До винесення вироку всі учасники злочинної групи перебували під вартою.

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