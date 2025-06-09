З початку червня зі Сумщини евакуювали майже 900 людей, зокрема 137 дітей – ОВА

Від початку червня зі Сумщини евакуювали майже 900 людей, зокрема 137 дітей. Евакуація триває у 213 населених пунктах прикордонних громад.

Джерело: голова Сумської ОВА Олег Григоров в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Від початку червня евакуйовано майже 900 людей, серед них 137 дітей. За останню добу на більш безпечні території евакуювали 21 людину."

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Деталі: За його словами, плановій евакуації підлягають 213 населених пунктів у 18 прикордонних громадах.

"Евакуація відбувається у тісній координації з громадами, ДСНС, поліцією, волонтерами та міжнародними партнерами. Працюють гуманітарні хаби та транзитні центри – аби надати першочергову допомогу тим, хто виїхав із небезпечних територій", – пояснив він.

Очільник ОВА також зазначив, що в регіоні посилюють обороноздатність: розгортають антидронове покриття, мобільні вогневі групи, а до підтримки ЗСУ долучається бізнес та громадськість.