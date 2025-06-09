В Італії провалився референдум про громадянство і трудову реформу
В Італії завершився дводенний референдум, який мав на меті змінити законодавство щодо трудових прав і спростити процедуру набуття громадянства. Однак, через низьку явку його визнано таким, що не має обов’язкової сили.
Джерело: агенція Ansa, пише "Європейська правда"
Деталі: Після закриття виборчих дільниць на час референдуму явка виборців по країні, за першими даними, становить 29,15%.
Це означає, що результати референдуму не будуть обов’язковими до виконання, оскільки для протилежного результату потрібна явка у понад 50%.
Опозиційні ліві, центристські партії, громадські організації та профспілка CGIL використали тему трудових прав та демографічної кризи в Італії як засіб тиску на праву коаліцію прем’єрки Джорджі Мелоні.
Для проведення референдуму вони зібрали понад 4,5 млн підписів – значно більше, ніж потрібно для ініціювання опитування.
На референдум винесли п’ять питань:
- чотири щодо трудового законодавства,
- одне про громадянство.
Ті, хто взяли участь у референдумі, підтримали запропоновані зміни.
В уряді вже висловилися про потребу змінити закон про референдуми, оскільки на цей провальний плебісцит було використано чимало державних коштів.
Пряма мова глави МЗС Італії Антоніо Таяні: "Це була поразка лівих і опозиції, які хотіли спробувати атакувати владу за допомогою лома референдумів. Не вийшло, влада посилилася, опозиція ослабла".
Передісторія:
- У 2024 Італія взялась за нелегальних працівників та скасували понад 3 тисячі дозволів.
- Також повідомляли, що цьогоріч Італія запропонує додатково 10 тисяч робочих віз для людей, які доглядають за людьми похилого віку та людьми з інвалідністю.