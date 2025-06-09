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В Італії провалився референдум про громадянство і трудову реформу

Іванна Костіна, Ольга КацімонПонеділок, 9 червня 2025, 18:18
В Італії провалився референдум про громадянство і трудову реформу
Getty Images

В Італії завершився дводенний референдум, який мав на меті змінити законодавство щодо трудових прав і спростити процедуру набуття громадянства. Однак, через низьку явку його визнано таким, що не має обов’язкової сили.

Джерело: агенція Ansa, пише "Європейська правда"

Деталі: Після закриття виборчих дільниць на час референдуму явка виборців по країні, за першими даними, становить 29,15%.

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Це означає, що результати референдуму не будуть обов’язковими до виконання, оскільки для протилежного результату потрібна явка у понад 50%.

Опозиційні ліві, центристські партії, громадські організації та профспілка CGIL використали тему трудових прав та демографічної кризи в Італії як засіб тиску на праву коаліцію прем’єрки Джорджі Мелоні. 

Для проведення референдуму вони зібрали понад 4,5 млн підписів – значно більше, ніж потрібно для ініціювання опитування.

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На референдум винесли п’ять питань:

  • чотири щодо трудового законодавства,
  • одне про громадянство. 

Ті, хто взяли участь у референдумі, підтримали запропоновані зміни.

В уряді вже висловилися про потребу змінити закон про референдуми, оскільки на цей провальний плебісцит було використано чимало державних коштів.

Пряма мова глави МЗС Італії Антоніо Таяні: "Це була поразка лівих і опозиції, які хотіли спробувати атакувати владу за допомогою лома референдумів. Не вийшло, влада посилилася, опозиція ослабла".

Передісторія:

Італіяреферендумтрудовий кодексгромадянство
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