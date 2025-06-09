Винищувачі НАТО тричі за тиждень вилітали через російські літаки над Балтикою

Винищувачі повітряної поліції НАТО в країнах Балтії минулого тижня тричі підіймалися в повітря для перехоплення російських військових літаків, які порушили правила польотів.

Джерело: про це поінформували у пресслужбі Міністерства оборони Литви, пише "Європейська правда"

Деталі: Як зазначили в литовському оборонному відомстві, 3 червня винищувачі повітряної поліції НАТО піднялися в повітря для розпізнавання двох літаків Су-30СМ.

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Того ж дня винищувачі НАТО також піднялися в повітря, щоб ідентифікувати винищувач СУ-33 і розвідувальний літак СУ-24МР, які летіли в міжнародному повітряному просторі з материкової частини Росії.

4 червня винищувачі НАТО піднялися в повітря для розпізнавання двох літаків Су-30СМ, що летіли в міжнародному повітряному просторі з Калінінградської області, а згодом туди повертались.

Усі зазначені літаки летіли без плану польоту і без радіозв'язку з Регіональним центром управління польотами (РЦУП).

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Ситуація в районі Балтійського моря залишається напруженою після спроб нелегальної розвідки та ймовірних актів саботажу.

Лише за один тиждень травня винищувачі, які виконують місії повітряної поліції НАТО в країнах Балтії, чотири рази піднімалися в повітря для ідентифікації та супроводу російських літаків, які порушили правила польотів.

Тоді ж повідомлялось, що польські винищувачі перехопили російський бомбардувальник Су-24 у міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем.