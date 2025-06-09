Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Генсек НАТО: Росія може напасти на Альянс протягом 5 років

Тетяна Висоцька, Євген КізіловПонеділок, 9 червня 2025, 19:25
Генсек НАТО: Росія може напасти на Альянс протягом 5 років
фото: Getty Images

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте вважає, що РФ нарощує свій військовий потенціал і буде готова атакувати держави Альянсу протягом п'яти наступних років.

Джерело: Рютте під час виступу в Chatham House у Лондоні 9 червня, передає "Європейська правда"

Деталі: Збільшуючи військове виробництво, через п’ять років Росія досягне рівня, який дозволить їй напасти на НАТО, переконаний генсек Альянсу.

Реклама:

"Росія може бути готова застосувати військову силу проти НАТО протягом п'яти років", – наголосив Рютте.

"Росія об'єдналася з Китаєм, Північною Кореєю та Іраном. Вони розширюють свої збройні сили і можливості. Військова машина Путіна прискорюється, а не сповільнюється. Росія відновлює свої сили за допомогою китайських технологій і виробляє більше зброї швидше, ніж ми думали", – пояснив він. 

За словами генсека НАТО, лише говорячи про боєприпаси, Росія виробляє за три місяці стільки, скільки всі держави НАТО виробляють за рік.

РЕКЛАМА:

"Оборонно-промислова база Росії, як очікується, лише цього року випустить 1500 танків, 3000 броньованих машин і 200 ракет "Іскандер", – додав він.

"Не будемо себе обманювати. Ми всі зараз на східному фланзі. Нове покоління російських ракет рухається зі швидкістю, що в рази перевищує швидкість звуку. Відстань між європейськими столицями становить лише лічені хвилини. Немає більше ні Сходу, ні Заходу. Є лише НАТО", – наголосив Марк Рютте.

Як повідомлялося, комісар ЄС із питань оборони Андрюс Кубілюс поділяє оцінку західних розвідок, що напад Росії на держави Євросоюзу може статись протягом наступних кількох років. 

За оцінкою Федеральної розвідувальної служби Німеччини, Росія бачить себе в системному конфлікті із Заходом та готується до великої війни з НАТО.

Читайте інтервʼю редактора "Європейської правди" з єврокомісаром Кубілюсом: Мир в Україні наблизить напад Росії на ЄС, є лише один спосіб її стримати.

НАТОРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Усик запросив Трампа в Україну – пожити під російськими бомбардуваннями
Зеленський: Найінтенсивніші бої тривають на Покровському напрямку, Курщині та Сумщині
Генсек НАТО: Росія може напасти на Альянс протягом 5 років
відеоЗ'явилося відео, як Україна повернула першу групу бійців віком до 25 років
Білий дім не може знайти кваліфікованих працівників для Гегсета – NBC News
Розкрадання на закупівлях Харківобленерго: родич співвласника "Кварталу 95" вийшов із СІЗО
Усі новини...
НАТО
Винищувачі НАТО тричі за тиждень вилітали через російські літаки над Балтикою
Орбан вважає росіян заслабкими для нападу на НАТО: "Не можуть навіть перемогти Україну"
ЗМІ дізнались, що Рютте оголосить про потребу збільшити ППО НАТО на 400%
Останні новини
22:56
Зеленський пояснив, чому інформації про обмін менше: Деталі процесу чутливі
22:27
Поїзд до Кім Чен Ина: РФ відновлює прямі рейси до Північної Кореї
22:22
інтерв'юПісля матчу з Албанією боліло все: Анна Петрик – про успішний виступ збірної України в Лізі націй
22:14
Росіяни атакували FPV-дроном енергетичну інфраструктуру на Сумщині
21:33
Усик запросив Трампа в Україну – пожити під російськими бомбардуваннями
21:30
Кіноадаптація "Ліло та Стіч" зібрала майже 800 мільйонів доларів у світовому прокаті
21:29
Італія припинила контракт з ізраїльським розробником шпигунського ПЗ після розголосу
21:23
Українські інтернет-провайдери збільшили сплату податків на 48%
20:59
Як подати звернення до Уповноваженого з прав людини? Покроковий алгоритм
20:57
тенісХто такий Карлос Алькарас, який у драматичному фіналі виграв Ролан Гаррос
Усі новини...
Реклама:
Реклама: