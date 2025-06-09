Генсек НАТО: Росія може напасти на Альянс протягом 5 років

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте вважає, що РФ нарощує свій військовий потенціал і буде готова атакувати держави Альянсу протягом п'яти наступних років.

Джерело: Рютте під час виступу в Chatham House у Лондоні 9 червня, передає "Європейська правда"

Деталі: Збільшуючи військове виробництво, через п’ять років Росія досягне рівня, який дозволить їй напасти на НАТО, переконаний генсек Альянсу.

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"Росія може бути готова застосувати військову силу проти НАТО протягом п'яти років", – наголосив Рютте.

"Росія об'єдналася з Китаєм, Північною Кореєю та Іраном. Вони розширюють свої збройні сили і можливості. Військова машина Путіна прискорюється, а не сповільнюється. Росія відновлює свої сили за допомогою китайських технологій і виробляє більше зброї швидше, ніж ми думали", – пояснив він.

За словами генсека НАТО, лише говорячи про боєприпаси, Росія виробляє за три місяці стільки, скільки всі держави НАТО виробляють за рік.

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"Оборонно-промислова база Росії, як очікується, лише цього року випустить 1500 танків, 3000 броньованих машин і 200 ракет "Іскандер", – додав він.

"Не будемо себе обманювати. Ми всі зараз на східному фланзі. Нове покоління російських ракет рухається зі швидкістю, що в рази перевищує швидкість звуку. Відстань між європейськими столицями становить лише лічені хвилини. Немає більше ні Сходу, ні Заходу. Є лише НАТО", – наголосив Марк Рютте.

Як повідомлялося, комісар ЄС із питань оборони Андрюс Кубілюс поділяє оцінку західних розвідок, що напад Росії на держави Євросоюзу може статись протягом наступних кількох років.

За оцінкою Федеральної розвідувальної служби Німеччини, Росія бачить себе в системному конфлікті із Заходом та готується до великої війни з НАТО.

Читайте інтервʼю редактора "Європейської правди" з єврокомісаром Кубілюсом: Мир в Україні наблизить напад Росії на ЄС, є лише один спосіб її стримати.