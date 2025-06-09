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ОСУВ "Хортиця": Росіян немає на кордоні Донеччини та Дніпропетровщини

Тетяна ОлійникПонеділок, 9 червня 2025, 20:08
ОСУВ Хортиця: Росіян немає на кордоні Донеччини та Дніпропетровщини
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В ОСУВ "Хортиця" спростували заяви росіян про те, що вони вже вийшли на кордон Дніпропетровської області.

Джерело: речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов заявив в етері загальнонаціонального телемарафону у понеділок

Пряма мова: "Ні, росіян немає на кордоні Донецької та Дніпропетровської області. Так, ідуть бої на заході Донецької області, але росіяни не вийшли на адміністративний кордон. Їхні повідомлення про це не є правдою, вони є брехнею".

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Деталі: За його словами, на Покровському напрямку є значний тиск ворога по всій довжині фронту, там постійно понад 50 боєзіткнень за добу, стільки немає на інших напрямках. Речник додав, що Покровський напрямок для РФ є головним вже понад 2 роки".

Що передувало: 

️Міноборони РФ 9 червня повідомило, що їхні підрозділи начебто "продовжили просування в глибину оборони противника і збільшили площу звільнених територій у Дніпропетровській області".

Дніпропетровська областьДонецька областьбойові діїросійсько-українська війна
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