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Винищувачі НАТО перехопили два російські літаки-шпигуни над Балтикою

Іванна Костіна, Євген КізіловПонеділок, 9 червня 2025, 20:26
Винищувачі НАТО перехопили два російські літаки-шпигуни над Балтикою
Фото: Командування Об'єднаних повітряних сил НАТО

Британські винищувачі, що базуються в Польщі, перехопили два розвідувальні літаки РФ в районі Балтійського моря.

Джерело: про це повідомило командування Об'єднаних повітряних сил НАТО, передає "Європейська правда"

Деталі: Літаки вилетіли з бази в Мальборку, щоб перехопити і супроводити російські літаки, які злетіли з Калінінградської області.

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"Два російські повітряні судна були перехоплені під час одного вильоту винищувачами Eurofighter Typhoon, що служать у британських Королівських повітряних силах і розгорнуті в рамках місії НАТО Air Policing в Польщі", – йдеться у повідомленні.

 
Фото: Командування Об'єднаних повітряних сил НАТО

Як підкреслено, місія Air Policing з нагляду за повітряним простором "є наріжним каменем залучення Альянсу до підтримання безпеки та цілісності повітряного простору". Командування також оприлюднило фотографії з операції.

Про перехоплення російських літаків також повідомило міністерство оборони Великої Британії. Повідомляється, що винищувачі вилетіли в четвер з бази в Мальборку. Їхньою метою було відстеження неідентифікованих об'єктів, що вилетіли з повітряного простору Калінінграда і не подавали жодних сигналів.

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Першим перехопленим літаком був Ан-30, позначений НАТО як "CLANK", тобто спроєктований радянськими інженерами картографічний літак, оснащений сучасним фотообладнанням.

Відразу після його перехоплення та сама пара винищувачів була перенаправлена для перехоплення другого літака, яким був Іл-20М з кодовою назвою "COOT-A". Це літак спостереження та розвідки радянських часів, призначений для розвідки, зв'язку та радіоелектронної розвідки.

Як повідомлялося, винищувачі, які виконують місію повітряної поліції НАТО в країнах Балтії, минулого тижня тричі піднімалися в повітря, щоб ідентифікувати і супроводити російські літаки, які порушили правила польотів.

Тоді ж повідомлялось, що польські винищувачі перехопили російський бомбардувальник Су-24 у міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем.

БалтіяНАТОРосіявинищувачі
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