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Усик запросив Трампа в Україну – пожити під російськими бомбардуваннями

Євген КізіловПонеділок, 9 червня 2025, 21:33
Усик запросив Трампа в Україну – пожити під російськими бомбардуваннями
фото: Getty Images

Чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Олександр Усик запросив до себе додому в Україну президента США Дональда Трампа, щоб той міг краще зрозуміти, що переживають звичайні українці вдень і вночі під шквалом ударів російських дронів і ракет.

Джерело: Усик в інтерв'ю CNN Sports

Деталі: Усик звернувся до Трампа з проханням допомогти Україні, яка продовжує боротьбу з Росією.

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"Дональд Трамп, будь ласка, відкрийте очі, допоможіть моєму народу", - сказав Усик.

Боксер вважає, що Трамп повинен виконати свою передвиборчу обіцянку та припинити війну.

"Він повинен відповідати за свої слова. Він сказав, що за місяць або за день зупинить цю війну. Він не відповідає за свої слова. Навіщо він говорить?" - дивується Усик.

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"Я пропоную йому свій дім. Нехай приїжджає в Україну. Я дам йому свій будинок і своїх охоронців. Я забезпечу йому повну безпеку. Нехай він поживе в моєму будинку тиждень і подивиться, як над ним літають ракети і як живуть люди в Україні…

Нехай приїжджає і живе тиждень, не один день, але нехай приїжджає таємно, щоб ніхто не знав, що він приїхав", - додав чемпіон.

Він пояснив ці слова тим, що якщо Москва дізнається про такий візит американського президента, то вона припинить свої атаки.

"А якщо він приїде таємно, нехай живе десь на Оболоні чи Троєщині, де бомбардують будинки, житлові будинки... Тоді він зрозуміє, що відбувається", - зазначив боксер.

CNN нагадує, що домівка Усика розташована у передмісті Києва, селищі Ворзель Бучанського району.

ТрампУсикросійсько-українська війна
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