Росіяни атакували FPV-дроном енергетичну інфраструктуру на Сумщині
Понеділок, 9 червня 2025, 22:14
Російська армія 9 червня атакувала енергетичну інфраструктуру у Глухівській громаді на Сумщині.
Джерело: голова ОВА Олег Григоров
Пряма мова: "Ворог атакував FPV-дроном енергетичну інфраструктуру у Глухівській громаді.
Реклама:
Внаслідок удару знеструмлені понад 20 тисяч абонентів у чотирьох громадах на Шосткинщині".
Деталі: За словами Григорова, об'єкти критичної інфраструктури перейшли на альтернативні джерела живлення.
Тривають відновлювальні роботи.