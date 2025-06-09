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Росіяни атакували FPV-дроном енергетичну інфраструктуру на Сумщині

Понеділок, 9 червня 2025, 22:14
Росіяни атакували FPV-дроном енергетичну інфраструктуру на Сумщині
Фото ілюстративне - getty images

Російська армія 9 червня атакувала енергетичну інфраструктуру у Глухівській громаді на Сумщині.

Джерело: голова ОВА Олег Григоров

Пряма мова: "Ворог атакував FPV-дроном енергетичну інфраструктуру у Глухівській громаді.

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Внаслідок удару знеструмлені понад 20 тисяч абонентів у чотирьох громадах на Шосткинщині".

Деталі: За словами Григорова, об'єкти критичної інфраструктури перейшли на альтернативні джерела живлення.

Тривають відновлювальні роботи.

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