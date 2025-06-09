Головного психіатра ЗСУ залишили під вартою до 21 липня

Шевченківський районний суд Києва залишив під вартою головного психіатра ЗСУ Олега Друзя до 21 липня.

Джерело: "Суспільне" із зали суду

Деталі: На судове засідання обвинувачений долучився через відеозвʼязок з власного бажання.

Реклама:

Прокурори просили про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Захист подав клопотання про запобіжний захід у вигляді домашнього арешту та 908 400 грн застави, обґрунтовуючи це тим, що Друзь отримує близько 1 мільйона на рік.

Підозрюваний, як доказ того, що він не покине територію України, зазначив те, що у нього близько 750 родичів і він має зобовʼязання не лише перед Батьківщиною, а й перед рідними.

РЕКЛАМА:

Суд продовжив запобіжний захід Друзю до 21 липня. Також у нього є можливість внести заставу у 49 мільйонів гривень.

Що передувало: