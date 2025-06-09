Головного психіатра ЗСУ залишили під вартою до 21 липня
Шевченківський районний суд Києва залишив під вартою головного психіатра ЗСУ Олега Друзя до 21 липня.
Джерело: "Суспільне" із зали суду
Деталі: На судове засідання обвинувачений долучився через відеозвʼязок з власного бажання.
Прокурори просили про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Захист подав клопотання про запобіжний захід у вигляді домашнього арешту та 908 400 грн застави, обґрунтовуючи це тим, що Друзь отримує близько 1 мільйона на рік.
Підозрюваний, як доказ того, що він не покине територію України, зазначив те, що у нього близько 750 родичів і він має зобовʼязання не лише перед Батьківщиною, а й перед рідними.
Суд продовжив запобіжний захід Друзю до 21 липня. Також у нього є можливість внести заставу у 49 мільйонів гривень.
Що передувало:
- 21 січня співробітники Служби безпеки України затримали головного психіатра Збройних сил Олега Друзя, який є заступником голови Центральної ВЛК та вирішує питання щодо придатності військових до проходження служби.
- За матеріалами справи, цей посадовець протягом повномасштабного вторгнення набув необґрунтованих активів на понад 1 млн доларів США. При цьому фігурант не відображав відповідне майно у своїй декларації та оформив його на свою дружину, доньку, синів та інших сторонніх осіб.
- У 2017 році Друзь фігурував у справі про хабар за надання медичного висновку про непридатність до проходження військової служби за станом здоров`я, але був виправданий "у зв`язку з недоведеністю наявності у його діянні складу кримінального правопорушення".