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Головного психіатра ЗСУ залишили під вартою до 21 липня

Тетяна ОлійникПонеділок, 9 червня 2025, 23:40
Головного психіатра ЗСУ залишили під вартою до 21 липня
Головний психіатр ЗСУ Олег Друзь. Фото: Суспільне/Нікіта Галка

Шевченківський районний суд Києва залишив під вартою головного психіатра ЗСУ Олега Друзя до 21 липня.

Джерело: "Суспільне" із зали суду

Деталі: На судове засідання обвинувачений долучився через відеозвʼязок з власного бажання.

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Прокурори просили про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Захист подав клопотання про запобіжний захід у вигляді домашнього арешту та 908 400 грн застави, обґрунтовуючи це тим, що Друзь отримує близько 1 мільйона на рік.

Підозрюваний, як доказ того, що він не покине територію України, зазначив те, що у нього близько 750 родичів і він має зобовʼязання не лише перед Батьківщиною, а й перед рідними.

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Суд продовжив запобіжний захід Друзю до 21 липня. Також у нього є можливість внести заставу у 49 мільйонів гривень.

Що передувало:

  • 21 січня співробітники Служби безпеки України затримали головного психіатра Збройних сил Олега Друзя, який є заступником голови Центральної ВЛК та вирішує питання щодо придатності військових до проходження служби. 
  • За матеріалами справи, цей посадовець протягом повномасштабного вторгнення набув необґрунтованих активів на понад 1 млн доларів США. При цьому фігурант не відображав відповідне майно у своїй декларації та оформив його на свою дружину, доньку, синів та інших сторонніх осіб.
  • У 2017 році Друзь фігурував у справі про хабар за надання медичного висновку про непридатність до проходження військової служби за станом здоров`я, але був виправданий "у зв`язку з недоведеністю наявності у його діянні складу кримінального правопорушення".

Збройні силисуд
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