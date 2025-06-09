Генштаб: На фронті від початку доби відбулось 124 зіткнення

За добу 9 червня на фронті відбулось 124 бойових зіткнення, з них 30 – на Покровському напрямку і 25 – на Курському.

Джерело: зведення Генштабу станом на 9 червня

Дослівно: "Від початку цієї доби відбулося 124 бойових зіткнення.

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Російські загарбники завдали одного масованого ракетного удару 21 ракетою та 48 авіаційних ударів, застосувавши 53 керовані авіаційні бомби. Крім цього, росіяни залучили для ураження 1347 дронів-камікадзе та здійснили 4343 обстріли позицій наших військ і населених пунктів".

Деталі: На Харківському напрямку впродовж дня наші війська відбили чотири атаки противника в районах Вовчанська, Кам’янки та Глибокого.

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили шість штурмів поблизу Кіндрашівки, Загризового, Голубівки, Степової Новоселівки та Колісниківки.

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На Лиманському напрямку протягом доби російські загарбники дев’ять разів атакували позиції українців поблизу Липового та в напрямку Рідкодуба, Карпівки, Нового Миру, Ольгівки й Григорівки.

На Краматорському напрямку наші оборонці відбили п’ять ворожих штурмів у районах Білої Гори та Курдюмівки.

На Торецькому напрямку росіяни одинадцять разів атакували позиції Сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти сконцентрували поблизу Диліївки, Торецька та в напрямку Яблунівки.

Від початку цієї доби на Покровському напрямку загарбницькі підрозділи тридцять разів намагалися прорвати нашу оборону у районах населених пунктів Нова Полтавка, Новоукраїнка, Новооленівка, Богданівка, Новосергіївка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Малинівка, Промінь, Лисівка, Удачне, Богданівка, Олексіївка, Андріївка та в напрямку населених пунктів Зелений Кут, Покровськ, Муравка.

На Новопавлівському напрямку ворог дванадцять разів атакував поблизу населених пунктів Костянтинопіль, Новосілка, Зелене Поле, Вільне Поле, Веселе, у напрямку Шевченка, Багатиря та Запоріжжя. П’ять боєзіткнень тривають.

Сили оборони успішно відбили дві ворожі спроби просунутися уперед на Гуляйпільському напрямку поблизу населеного пункту Малинівка. Триває ще одна атака.

На Оріхівському напрямку наші оборонці відбили чотири ворожі штурми у районах Новоандріївки, Степового, Нестерянки та в бік Павлівки.

На Придніпровському напрямку ворог здійснив чотири спроби просунутися уперед в районі Антонівського мосту.

На Курському напрямку підрозділи Сил оборони України протягом доби відбили двадцять п’ять атак російських загарбників.