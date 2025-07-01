Президент США Дональд Трамп і президент Сирії Ахмед аль-Шараа у Саудівській Аравії 14 травня 2025 року. Фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп скасував економічні санкції проти Сирії, виконуючи обіцянку, яку дав у травні.

Джерело: виконавчий указ, ABC News, Associated Press

Деталі: Указ президента Трампа передбачає зняття багаторічної економічної блокади, яка, за словами заступника міністра фінансів США з питань тероризму та фінансової розвідки Бреда Сміта, має "покласти край ізоляції країни від міжнародної фінансової системи, створити умови для глобальної торгівлі та стимулювати інвестиції з боку сусідніх країн та США".

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Крім економічних санкцій, скасовано й надзвичайний стан, запроваджений указом колишнього президента Джорджа Буша після окупації Сирією Лівану та її прагнення до розробки зброї масового знищення та ракетних програм.

Це рішення стало результатом домовленостей, досягнутих під час травневої зустрічі Трампа з новим президентом Сирії Ахмадом аль-Шараа.

Попри минуле аль-Шараа – колишнього бойовика "Аль-Каїди", який воював проти американських військ в Іраку і відсидів у сумнозвісній в'язниці Абу-Грейб, у Вашингтоні вважають, що цей крок може стати шансом для стабілізації ситуації в Сирії.

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Речниця Білого дому Керолайн Левітт заявила журналістам перед підписанням указу, що дії Трампа спрямовані на "просування і підтримку шляху країни до стабільності і миру".

"Указ скасує санкції проти Сирії, але збереже санкції проти колишнього президента Асада, його соратників, порушників прав людини, наркоторговців, осіб, пов'язаних з хімічною зброєю, збройовою діяльністю, ІДІЛ та її прибічниками, а також іранськими найманцями", – перелічила вона.

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