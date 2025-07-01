Росія завдала чотирьох ударів по Запоріжжю: пошкоджено підприємство та житлові будинки

У ніч на 1 липня російські війська завдали чотирьох ударів по Запоріжжю та Запорізькому району. Внаслідок атаки сталося займання на підприємстві, а також пошкоджені приватні будинки.

Джерело: голова Запорізької ОВА Іван Федоров

Пряма мова: "Через атаку росіян сталося займання в одному з районів Запоріжжя. На місці працюють екстрені служби.

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Інформація про постраждалих уточнюється".

Деталі: Близько другої години ночі Федоров попередив про загрозу ракетного удару з боку Росії по Запорізькій області.

Оновлено: О 04:49 Федоров повідомив нові подробиці щодо російської атаки на Запоріжжя.

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За словами голови ОВА, російські окупаційні війська завдали чотирьох ударів по Запоріжжю та Запорізькому району. Внаслідок обстрілу загорілося одне з місцевих підприємств, також пошкоджені приватні будинки.

"На щастя, минулося без постраждалих", – наголосив Федоров.