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Netflix транслюватиме космічні програми NASA: старт уже цього літа

Іван Д'яконовВівторок, 1 липня 2025, 05:44
Netflix транслюватиме космічні програми NASA: старт уже цього літа
Фото: NASA

Стрімінговий сервіс Netflix і Національне управління з аеронавтики та дослідження космічного простору (NASA) підписали партнерську угоду, яка дозволить глядачам з усього світу спостерігати за запусками ракет, виходами астронавтів у відкритий космос і краєвидами з Міжнародної космічної станції – безпосередньо на платформі Netflix.

Джерело: пресреліз NASA

Деталі: Завдяки новому партнерству програми NASA+ стануть доступні на стрімінговій платформі Netflix, що має аудиторію у понад 700 мільйонів передплатників у всьому світі.

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"Глядачі отримають можливість переглядати запуск ракет, виходи астронавтів у відкритий космос, репортажі з космічних місій і захоплюючі краєвиди Землі з Міжнародної космічної станції", – йдеться в заяві американського космічного агентства.

"Національний закон про аеронавтику і дослідження космічного простору від 1958 року закликає нас ділитися історією освоєння космосу з якомога ширшою аудиторією, – заявила генеральний менеджер NASA+ Ребека Сірмонс.

У NASA сподіваються, що це дозволить "донести захоплення від відкриттів, винаходів та космічних досліджень агентства до людей, де б вони не знаходилися".

космосСША
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