Кремль продовжує прагнути знищити українську державу й підкорити український народ – ISW

В Кремлі продовжують публічно заявляти про територіальні претензії, що виходять за межі вже окупованих регіонів. Як зазначає Інститут вивчення війни (ISW), ці заяви свідчать про незмінну мету Москви – знищити українську державу й підкорити український народ.

Джерело: ISW

Деталі: 30 червня Путін провів нараду з питань розвитку окупованих Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей, під час якої часто називав окуповану територію України "Донбасом і Новоросією".

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Водночас речник Кремля Дмитро Пєсков відреагував на слова мера Одеси Геннадія Труханова про те, що Одеса має власну історію й не є "російським" містом. Пєсков заявив, що історія міста "нерозривно пов’язана" з Росією.

А помічник Путіна Володимир Мединський повторив тезу про те, що росіяни й українці нібито "один народ", а "давньоруські землі по обидва боки Дніпра, Новоросія та Крим" нібито становлять "історичну батьківщину" Росії.

Ще раніше, 20 червня, на Петербурзькому міжнародному економічному форумі Путін прямо заявив, що "Україна належить Росії", посиливши сигнал про наміри анексувати ще більше українських територій. Ці меседжі постійно повторюються офіційними особами Кремля, зокрема й щодо Одеси, яку там продовжують називати "російським містом".

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Такі заяви Кремля збігаються із закликами гауляйтера тимчасово окупованих територій Херсонської області Володимира Сальдо у квітні 2025 року окупувати території по обидва береги Дніпра в Херсонській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Заступник керівника Офісу президента України полковник Павло Паліса заявив на початку червня 2025 року, що Росія має намір окупувати всю територію України на східному (лівому) березі Дніпра та захопити Одеську область до кінця 2026 року.

Дослівно: "Путін та інші кремлівські посадовці постійно вказують на те, що вони заперечують факт того, що Україна є незалежною державою з власною історією, ідентичністю та культурою, окремою від Росії. Постійна прихильність російських посадовців до цих наративів демонструє незмінну мету Кремля – знищити українську державу та підкорити український народ".