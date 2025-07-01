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Росія втратила ще 970 військових у війні проти України – Генштаб

Іван Д'яконовВівторок, 1 липня 2025, 06:59
Росія втратила ще 970 військових у війні проти України – Генштаб
Ілюстративне фото: Getty Images

За минулу добу Сили оборони вбили та поранили 970 російських загарбників, загальні втрати ворога у війні склали 1 020 980 осіб.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Деталі: Загальні бойові втрати російських загарбників з 24.02.22 по 01.07.25 орієнтовно склали:

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  • особового складу – близько 1 020 980 (+970) осіб,
  • танків – 10 983 (+3) од;
  • бойових броньованих машин – 22 928 (+6) од;
  • артилерійських систем – 29 754 (+36) од;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 42 940 (+144) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 53 696 (+103) од.

Дані уточнюються.

втрати у війніГенштабросійсько-українська війна
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