Росія втратила ще 970 військових у війні проти України – Генштаб
Вівторок, 1 липня 2025, 06:59
За минулу добу Сили оборони вбили та поранили 970 російських загарбників, загальні втрати ворога у війні склали 1 020 980 осіб.
Джерело: Генштаб ЗСУ
Деталі: Загальні бойові втрати російських загарбників з 24.02.22 по 01.07.25 орієнтовно склали:
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- особового складу – близько 1 020 980 (+970) осіб,
- танків – 10 983 (+3) од;
- бойових броньованих машин – 22 928 (+6) од;
- артилерійських систем – 29 754 (+36) од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 42 940 (+144) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 53 696 (+103) од.
Дані уточнюються.