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У російських Саратові та Енгельсі чули вибухи, 4 аеропорти призупинили роботу

Ірина БалачукВівторок, 1 липня 2025, 07:34
У російських Саратові та Енгельсі чули вибухи, 4 аеропорти призупинили роботу
БпЛА. Фото ілюстративне з Facebook Генштабу ЗСУ

Під ранок 1 липня мешканці міст Саратов і Енгельс, що в Саратовській області РФ, повідомили про вибухи і сирену; в.о. губернатора Ростовської області заявив про відбиття атаки дронів; роботу 4 російських аеропортів призупинили.

Джерело: російський Telegram-канал Astra, в.о. губернатора Ростовської області РФ Юрій Слюсар, губернатор Саратовської області РФ Роман Бусаргін та Міноборони РФ у Telegram

Деталі: Близько 4 ранку Бусаргін повідомив "про загрозу БпЛА" і про те, що "всі екстрені служби привели в повну готовність".

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Astra з посиланням на місцевих жителів писала про вибухи в Саратові та Енгельсі і про те, що аеропорт Саратова призупинив роботу. Також нині не працюють аеропорти Ульяновська Ульяновської області РФ, Казані та Нижньокамська (Татарстан).

За словами в.о. губернатора Ростовської області РФ Юрія Слюсаря, за ніч ППО нібито знищила БпЛА в Ростові-на-Дону, Таганрозі, Новошахтинську, Міллерівському, М'ясниківському, Аксайському, Неклинівському і Матвєєво-Курганському районах.

Він додав, що, за попередніми даними, ніхто з людей не постраждав.

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Міноборони РФ заявило, що за ніч нібито збили 60 українських безпілотників над територією 6 російських областей, тимчасово окупованим Кримом, акваторією Чорного та Азовського морів.

Зокрема, над Ростовською областю нібито збили 16 БпЛА, Курською – 5, Саратовською – 4, Бєлгородською – 2, над Воронезькою та Орловською областями – по 1.

17 дронів нібито знищили над Кримом, 11 – над акваторією Азовського моря і 3 – над акваторією Чорного моря.

Довідково: Поблизу міста Енгельс розташований військовий аеродром "Енгельс-2", де базуються літаки Ту-95МС та Ту-160 22-ї важкої бомбардувальної авіадивізії Росії.

У місті Нижньокамськ розташований один з найбільших російських НПЗ "Танеко" (Татарстанський нафтопереробний комплекс).

А поблизу Нижньокамська є місто Єлабуга, в якому працює спеціальна економічна зона Алабуга, де збирають російські ударні дрони типу "Шахед".

Ці населені пункти розташовані за понад тисячу кілометрів від кордну з Україною.

Усі згадані об’єкти уже неодноразово актували безпілотники.

Росіябезпілотникивибух
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