Росіяни вдарили дронами по фермерських господарствах на Дніпропетровщині: вирували пожежі
Вівторок, 1 липня 2025, 08:09
Уночі 1 липня російські окупанти атакували безпілотниками Синельниківський район Дніпропетровської області – поцілили по фермерських господарствах у Покровській і Великомихайлівській громадах.
Джерело: голова ОВА Сергій Лисак в Telegram
Пряма мова очільника області: "Обидва (фермерські господарства – ред.) зайнялися. Пошкоджені та знищені авто, сільгосптехніка. Люди не постраждали".
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Деталі: Також окупанти били з артилерії та атакували FPV-дронами Нікопольський район – цілили по райцентру, Мирівській та Червоногригорівській громади.
Внаслідок ударів пошкоджено будівлю, що не експлуатувалася. Минулося без постраждалих.