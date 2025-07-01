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Росіяни вдарили дронами по фермерських господарствах на Дніпропетровщині: вирували пожежі

Ірина БалачукВівторок, 1 липня 2025, 08:09
Росіяни вдарили дронами по фермерських господарствах на Дніпропетровщині: вирували пожежі
Фото ілюстративне з Telergram ДСНС

Уночі 1 липня російські окупанти атакували безпілотниками Синельниківський район Дніпропетровської області – поцілили по фермерських господарствах у Покровській і Великомихайлівській громадах.

Джерело: голова ОВА Сергій Лисак в Telegram

Пряма мова очільника області: "Обидва (фермерські господарства – ред.) зайнялися. Пошкоджені та знищені авто, сільгосптехніка. Люди не постраждали".

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Деталі: Також окупанти били з артилерії та атакували FPV-дронами Нікопольський район – цілили по райцентру, Мирівській та Червоногригорівській громади.

Внаслідок ударів пошкоджено будівлю, що не експлуатувалася. Минулося без постраждалих.

Дніпропетровська областьбезпілотникипожежа
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