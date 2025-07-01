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ЗСУ відбили понад 60 атак на Покровському та ще одному напрямку – Генштаб

Станіслав ПогоріловВівторок, 1 липня 2025, 08:17
ЗСУ відбили понад 60 атак на Покровському та ще одному напрямку – Генштаб
фото: Сухопутні війська

Протягом минулої доби на 13 напрямках фронту було зафіксовано 146 боєзіткнень, 62 рази росіяни штурмували Покровський та Новопавлівський напрямки, ще 19 разів ворог намагався вклинитись в оборону на Лиманському напрямку.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ

Деталі: На Північно–Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили 17 атак росіян. Противник минулої доби завдав 18 авіаційних ударів, загалом скинув 35 керованих авіаційних бомб, та здійснив 323 артилерійські обстріли, зокрема 16 – із реактивних систем залпового вогню.

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На Південно–Слобожанському напрямку ворог десять разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районі Вовчанська, Зеленого, Глибокого, Вовчанських Хуторіа, Красного Першого, Довгенького та в бік Петро-Іванівки.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося чотири атаки загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у районах Голубівки, Піщаного та в напрямку Новоосинового.

На Лиманському напрямку ворог атакував 19 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Білогорівка, Колодязі, Новий Мир, Нововодяне, Рідкодуб, Торське та в напрямках Середнього, Шандриголового, Ольгівки.

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На Сіверському напрямку наші воїни успішно зупинили чотири атаки противника у районах Григорівки та у бік Званівки.

На Краматорському напрямку окупанти шість разів атакували у районах Часового Яру, Предтечиного та в напрямку Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворог здійснив шість атак у районах Торецька, Диліївки та Яблунівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 41 штурмову дію агресора у районах населених пунктів Русин Яр, Разіне, Новоторецьке, Мирне, Промінь, Новосергіївка, Володимирівка, Миролюбівка, Мирноград, Лисівка, Удачне, Муравка, Новопавлівка та Горіхове.

На Новопавлівському напрямку противник вчора здійснив 21 атаку у районах населених пунктів Запоріжжя, Комар, Перебудова, Піддубне, Федорівка, Шевченко, Новопіль.

На Гуляйпільському напрямку наші оборонці відбили дві атаки противника в напрямку Малинівки.

На Оріхівському напрямку окупаційні війська один раз штурмували позиції Сил оборони в районі Кам’янського.

На Придніпровському напрямку наші оборонці успішно зупинили одну ворожу атаку.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Воїни ЗСУ завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці, активно підриваючи наступальний потенціал ворога у тилу.

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