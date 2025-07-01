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Росіяни атакували 52-ма дронами: 47 з них знешкодила ППО

Ірина БалачукВівторок, 1 липня 2025, 09:37
Росіяни атакували 52-ма дронами: 47 з них знешкодила ППО
Збитий російський БпЛА. Фото ілюстративне з Telegram Повітряних сил ЗСУ

Від вечора 30 червня російські окупанти атакували Україну 52-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів; 47 дронів вдалося знешкодити, але є і три влучання.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ в Telegram

Дослівно ПС: "Станом на 9:00 протиповітряною обороною знешкоджено 47 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі та сході країни. 14 – збито вогневими засобами ураження, 33 – локаційно втрачені/подавлені РЕБ".

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Деталі: Зазначається, що були влучання у 3 локаціях та ще в одному місці попадали уламки збитого дрона.

Загарбники запускали БпЛА з напрямків російських міст Брянськ, Міллерово та Приморсько-Ахтарськ.

Повітряний напад відбивали авіація, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Повітряні сили ЗСУбезпілотники
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