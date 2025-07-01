Латвія закупить десятки нових БМП, які стоять на озброєнні Іспанії
Латвія придбає ще 42 бойові машини піхоти ASCOD на суму 387 мільйонів євро. Контракт також передбачає участь латвійської промисловості не менше ніж на 30% у виконанні замовлення.
Джерело: Delfi з посиланням на латвійське Міністерство оборони, передає "Європейська правда"
Деталі: Контракт на поставку нових машин для Національних збройних сил Латвії було підписали державний секретар Міністерства оборони Айварс Пуріньш і віцепрезидент іспанської компанії GDELS-Santa Bárbara Sistemas Алехандро Пейдж Ернандес.
"Додаткова закупівля бойових машин піхоти не тільки допоможе нам досягти цілей, поставлених НАТО, але і значно прискорить розвиток механізованої піхотної бригади, дозволивши в більш короткі терміни переозброїти ще один батальйон", – підкреслив міністр оборони Латвії Андріс Спрудс.
Під час церемонії підписання контракту присвоєно офіційну назву для машин останнього покоління – HUNTER. Їх поставка Національним збройним силам обійдеться в 387 мільйонів євро.
Разом з цією додатковою партією Латвія загалом отримає 84 бойові машини піхоти.
У комплектацію входять броня четвертого рівня за стандартами НАТО, автоматична гармата, протитанкове озброєння, кулемет та інші сучасні технології, які дозволять солдатам контролювати поле бою.
Передісторія:
- Раніше стало відомо, що чеське Міністерство оборони закупить 24 колісні броньовані автомобілі Titus, вартість всього замовлення становить 4,068 мільярда чеських крон (191,3 мільйона доларів).
- У березні в Польщі уклали перший контракт на закупівлю у національного виробника бойових машин піхоти Borsuk, які є першими БМП повністю польського виробництва.