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Латвія закупить десятки нових БМП, які стоять на озброєнні Іспанії

Ірина Кутєлєва, Станіслав ПогоріловВівторок, 1 липня 2025, 09:37
Латвія закупить десятки нових БМП, які стоять на озброєнні Іспанії
БМП ASCOD, фото: Wikipedi

Латвія придбає ще 42 бойові машини піхоти ASCOD на суму 387 мільйонів євро. Контракт також передбачає участь латвійської промисловості не менше ніж на 30% у виконанні замовлення.

Джерело: Delfi з посиланням на латвійське Міністерство оборони, передає "Європейська правда"

Деталі: Контракт на поставку нових машин для Національних збройних сил Латвії було підписали державний секретар Міністерства оборони Айварс Пуріньш і віцепрезидент іспанської компанії GDELS-Santa Bárbara Sistemas Алехандро Пейдж Ернандес.

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"Додаткова закупівля бойових машин піхоти не тільки допоможе нам досягти цілей, поставлених НАТО, але і значно прискорить розвиток механізованої піхотної бригади, дозволивши в більш короткі терміни переозброїти ще один батальйон", – підкреслив міністр оборони Латвії Андріс Спрудс.

Під час церемонії підписання контракту присвоєно офіційну назву для машин останнього покоління – HUNTER. Їх поставка Національним збройним силам обійдеться в 387 мільйонів євро.

Разом з цією додатковою партією Латвія загалом отримає 84 бойові машини піхоти.

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У комплектацію входять броня четвертого рівня за стандартами НАТО, автоматична гармата, протитанкове озброєння, кулемет та інші сучасні технології, які дозволять солдатам контролювати поле бою.

Передісторія:

  • Раніше стало відомо, що чеське Міністерство оборони закупить 24 колісні броньовані автомобілі Titus, вартість всього замовлення становить 4,068 мільярда чеських крон (191,3 мільйона доларів).
  • У березні в Польщі уклали перший контракт на закупівлю у національного виробника бойових машин піхоти Borsuk, які є першими БМП повністю польського виробництва.

Латвіязброя
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