Росіяни вдарили ракетою по Дніпропетровщині: вирує пожежа
Вівторок, 1 липня 2025, 09:43
Російські окупанти вранці 1 липня завдали ракетного удару по Кам’янському району Дніпропетровської області, там спалахнула пожежа.
Джерело: голова ОВА Сергій Лисак та Повітряні сили ЗСУ в Telegram
Пряма мова очільника області: "Ворог вдарив ракетою по Кам'янському району. Виникла пожежа. Наслідки уточнюємо".
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Деталі: Лисак нагадав, що в області лунає тривога і закликав мешканців перебувати в укриттях.
Перед тим у низці східних, центральних і південних областей оголосили повітряну тривогу.
Повітряні сили ЗСУ повідомили про загрозу балістики у цих регіонах. А згодом написали про швидкісні цілі на Дніпропетровщині в напрямку Кривого рогу та Кропивницького.
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