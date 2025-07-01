Росіяни вдарили ракетою по Дніпропетровщині: вирує пожежа

Російські окупанти вранці 1 липня завдали ракетного удару по Кам’янському району Дніпропетровської області, там спалахнула пожежа.

Джерело: голова ОВА Сергій Лисак та Повітряні сили ЗСУ в Telegram

Пряма мова очільника області: "Ворог вдарив ракетою по Кам'янському району. Виникла пожежа. Наслідки уточнюємо".

Реклама:

Деталі: Лисак нагадав, що в області лунає тривога і закликав мешканців перебувати в укриттях.

Перед тим у низці східних, центральних і південних областей оголосили повітряну тривогу.

Повітряні сили ЗСУ повідомили про загрозу балістики у цих регіонах. А згодом написали про швидкісні цілі на Дніпропетровщині в напрямку Кривого рогу та Кропивницького.

РЕКЛАМА:



