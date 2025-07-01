Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни обстріляли Куцурубську громаду на Миколаївщині – убили чоловіка

Ірина БалачукВівторок, 1 липня 2025, 10:10
Росіяни обстріляли Куцурубську громаду на Миколаївщині – убили чоловіка
Фото ілюстративне з Getty images

Одна людина загинула та ще одна дістала поранення внаслідок російського обстрілу Куцурубської громади, що у Миколаївській області, вранці 1 липня.

Джерело: голова ОВА Віталій Кім в Telegram

Пряма мова очільника області: "Зранку росіяни знову вдарили з артилерії по Куцурубській громаді. Вбили 75-річного пенсіонера на власному подвір’ї, його 76-річну дружину поранено".

Реклама:

Деталі: Постраждалу госпіталізували.

Миколаївська областьобстрілжертви
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Зеленський анонсував домовленості з партнерами в обороні і відновленні
The Economist: "тіньова рука" Єрмака стоїть за можливими кадровими змінами в уряді
Відео, фотоУ Києві прогримів вибух в районі ТЕЦ-6, на лівому березі частково зникало світло
РНБО запровадила санкції проти криптовалютних схем Росії
фотоРосія вдарила КАБом та дроном по Костянтинівці: четверо загиблих
У ДТП в Угорщині потрапив дитячий ансамбль, четверо українців з важкими травмами
Усі новини...
Миколаївська область
На Миколаївщині вирує понад 50 пожеж, вогонь дістався до обласного центру
Окупанти ударили по Миколаївщині – убили чоловіка і поранили жінку
Росіяни вдарили по Очакову: серед поранених – двоє дітей
Останні новини
21:04
У Росії другий день поспіль скасовують сотні авіарейсів через "безпеку" польотів
20:28
Формула-1Норріс завдяки штрафу Піастрі виграв дощовий Гран-прі Великої Британії
20:14
Лев утік із зоопарку в Туреччині й напав на чоловіка, який спав на вулиці
20:00
Зеленський анонсував домовленості з партнерами в обороні і відновленні
19:51
РФ обстріляла Сумщину: загинула людина, десятки будинків зруйновані
19:44
Чинна Верховна Рада не буде розкривати банківську таємницю – Гетманцев
19:39
Президенти Литви і Німеччини обговорили підтримку України та тиск на Росію
19:23
Трамп оголосив у Техасі надзвичайний стан через повінь, яка забрала життя 61 людини
19:07
Китай запровадив обмеження проти медичних компаній ЄС
19:03
Науковці назвали одного з наймолодших ссавців на планеті: він еволюціонував відносно нещодавно
Усі новини...
Реклама:
Реклама: