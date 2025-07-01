Росіяни обстріляли Куцурубську громаду на Миколаївщині – убили чоловіка
Вівторок, 1 липня 2025, 10:10
Одна людина загинула та ще одна дістала поранення внаслідок російського обстрілу Куцурубської громади, що у Миколаївській області, вранці 1 липня.
Джерело: голова ОВА Віталій Кім в Telegram
Пряма мова очільника області: "Зранку росіяни знову вдарили з артилерії по Куцурубській громаді. Вбили 75-річного пенсіонера на власному подвір’ї, його 76-річну дружину поранено".
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Деталі: Постраждалу госпіталізували.