Сирський заборонив скупчення військових і техніки у навчальних центрах

Головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський повідомив про заборону скупчення особового складу, військової техніки та розміщення військовослужбовців у наметових містечках в навчальних центрах.

Джерело: Сирський у Facebook

Пряма мова Сирського: "Заслухав звіти щодо реалізації заходів захисту навчальних центрів від повітряних (ракетних) ударів противника. Моя безумовна вимога – забезпечення та підвищення безпеки військовослужбовців у навчальних центрах та на тилових полігонах.

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Скупчення особового складу та військової техніки, розміщення військовослужбовців у наметових містечках – заборонено!"

Деталі: За його словами, на локаціях підготовки споруджуються нові укриття, бліндажі та інші захисні споруди. Реалізуються додаткові інженерні рішення, спрямовані на захист наших воїнів, які готуються, тренуються та відновлюються.

Під час щомісячної службової наради щодо підвищення якості підготовки у ЗСУ, посилення безпеки у навчальних центрах та інших проблемних питань Сирський наголосив на обов’язковому дотриманні вимог щодо обладнання укриттів у навчальних центрах і на полігонах, а також на коректному й оперативному оповіщенні про повітряні тривоги.

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Головнокомандувач визначив завдання для покращення підготовки. Серед них – організувати закріплення новостворених армійських корпусів за навчальними батальйонами, які функціонують у складі центрів підготовки підрозділів.

За напрямок підготовки відповідатиме новопризначений заступник начальника Генерального штабу генерал-майор Ігор Скибюк.

Також Сирський зазначив, що термін базової загальної підготовки буде збільшено – до 51 дня (порівняно з 49 днями наразі). Зокрема, дві доби буде додано для навчання військовослужбовців протидії ударним БпЛА противника.