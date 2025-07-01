Співзасновник "Кракена" розповів, як з'явилася кричалка "Путін – ху*ло"

Відома кричалка "Путін – ху*ло" виникла на тлі ворожнечі фанатів харківського футбольного клубу "Металіст" та ультрас столичних "динамівців", але з початком війни з РФ її відтворили, вказуючи на головного ворога українського народу – очільника держави-агресора.

Джерело: співзасновник спецпідрозділу "Кракен" Головного управління розвідки МОУ Костянтин Немічев в інтерв’ю "Українській правді"

Деталі: Основа спецпідрозділу "Кракен" – футбольні фанати на чолі з Немічевим та Сергієм Величком. Саме Величка (позивний "Чилі") офіцер називає автором знаменитої на весь світ кричалки.

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Пряма мова Немічева: "Це був хіт, присвячений президенту київського "Динамо". У нас з ними були конфлікти. Кричалку просто переробили. Фанати між собою всі об'єдналися, тому переформатували цю кричалку на головного ворога. І ось вона вистрелила.

Тоді це була забавка, щоб означити головного ворога, який напав на Україну в 2014 році. Кричалку вигадав Чилі, він же її і відтворив.

Деталі: Детальніше про те, як бійці "Кракена" відіграли важливу роль у боротьбі за Харків, який намагалися захопити росіяни, про бойовий шлях спецпідрозділу ГУР читайте в інтерв’ю УП "Костянтин Немічев: У 2023 році росіяни пили воду з калюж і не здавались. У 2024 – здаються, бо не привезли провізію".