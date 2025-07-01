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Фінську компанію підозрюють у постачанні Україні неякісних бронежилетів

Уляна Кричковська, Валентина РоманенкоВівторок, 1 липня 2025, 12:18
Фінську компанію підозрюють у постачанні Україні неякісних бронежилетів
ілюстративне фото з Facebook фінської поліції

Центральне управління кримінальної поліції Фінляндії підозрює компанію у постачанні українській армії неякісних бронежилетів.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву поліції

Деталі: Центральне управління кримінальної поліції підозрює фінську компанію в шахрайстві, розкраданні та відмиванні грошей у справі, в якій компанія уклала контракт на суму приблизно 5,7 млн євро з Міністерством оборони України на поставку бронезахисних жилетів.

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За контрактом, компанія мала поставити 10 тисяч захисних жилетів українській армії. Влітку 2022 року ЗСУ було поставлено 5 тисяч бронежилетів.

Поліція повідомила, що за результатами попереднього розслідування є підстави підозрювати, що бронежилети не відповідали якості, зазначеній у контракті. Україна подала запит про правову допомогу в цій справі наприкінці 2023 року.

Відповідальну особу компанії підозрюють у скоєнні кримінальних злочинів. Під час попереднього розслідування було затримано двох осіб, проте один з них не є підозрюваним у скоєнні кримінальних злочинів.

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Справа буде передана на розгляд для винесення обвинувального висновку влітку.

Передісторія:

Фінляндіядопомога Українікорупція
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