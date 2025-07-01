Росіяни били по Запорізькій області: постраждали 2 енергетиків
Вівторок, 1 липня 2025, 13:07
Російські окупанти атакували Степногірську громаду Запорізької області, внаслідок чого постраждали 2 енергетиків.
Джерело: голова ОВА Іван Федоров в Telegram
Пряма мова очільника області: "Артударами та fpv-дронами росіяни намагаються знищити інфраструктуру прифронтової громади. Під обстріл потрапила бригада РЕМа. Авто пошкоджене, співробітники отримали акубаротравму".
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Деталі: Федоров уточнив, що постраждали 2 людини. Також пошкоджена високовольтна лінія електропередач.
Наразі Степногірська громада залишилась без електропостачання, інтернету та мобільного зв'язку.