Росіяни атакували у Покровську машину евакуації, в якій важкопоранений стікав кров'ю
У Покровську Донецької області в момент евакуації важкопоранених екіпаж "Білий янгол" потрапив під удар російських дронів: поліцейський отримав поранення, евакуйований цивільний чоловік стікав кров’ю і не вижив.
Джерело: Національна поліція
Деталі: Екстремальну евакуацію з Покровська здійснювали поліцейські підрозділу "Білий янгол" спільно з ГО "Капеланський патруль" на транспорті капеланів.
Росіяни атакували евакуаційників тричі. Перший дрон настиг їх на під’їзді до міста, ще один – у середмісті. Це було прицільне полювання, але тоді екіпажу пощастило – дрони впали поруч.
Одночасно мішенню ворога стала цивільна пара на велосипедах. Чоловік та дівчина їхали до місця, де можна підзарядити телефон. Внаслідок вибуху обидва отримали важкі поранення, у 42-річному чоловіку відірвало ногу. Поліцейські знайшли їх просто на дорозі, надали першу допомогу та помчали до лікарні разом зі ще одним пораненим.
У цю мить російські війська вдарили по автомобілю дроном "Молнія". Машина отримала численні пошкодження та не могла їхати далі. Поліцейський постраждав, було викликано підмогу.
Рятувальна операція відбувалась в два етапи: якнайскоріше евакуювали поранених цивільних, потім "білих янголів" забрала група патрульної поліції.
Через цинічну російську атаку було втрачено дорогоцінні хвилини для порятунку життя – тяжкопоранений чоловік помер у лікарні
Зазначається, що поранений поліцейський Костянтин Туницький проходить лікування, у нього осколкове поранення ноги, загрози життю немає. "Білий янгол" прагне повернутись у стрій найближчим часом і продовжити рятувати громадян.
На сьогодні в Покровську залишається близько 1700 жителів. Правоохоронці та волонтери щодня ризикують життям, аби допомогти їм.