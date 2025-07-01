Росіяни атакували у Покровську машину евакуації, в якій важкопоранений стікав кров'ю

У Покровську Донецької області в момент евакуації важкопоранених екіпаж "Білий янгол" потрапив під удар російських дронів: поліцейський отримав поранення, евакуйований цивільний чоловік стікав кров’ю і не вижив.

Джерело: Національна поліція

Деталі: Екстремальну евакуацію з Покровська здійснювали поліцейські підрозділу "Білий янгол" спільно з ГО "Капеланський патруль" на транспорті капеланів.

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Росіяни атакували евакуаційників тричі. Перший дрон настиг їх на під’їзді до міста, ще один – у середмісті. Це було прицільне полювання, але тоді екіпажу пощастило – дрони впали поруч.Одночасно мішенню ворога стала цивільна пара на велосипедах. Чоловік та дівчина їхали до місця, де можна підзарядити телефон. Внаслідок вибуху обидва отримали важкі поранення, у 42-річному чоловіку відірвало ногу. Поліцейські знайшли їх просто на дорозі, надали першу допомогу та помчали до лікарні разом зі ще одним пораненим.У цю мить російські війська вдарили по автомобілю дроном "Молнія". Машина отримала численні пошкодження та не могла їхати далі. Поліцейський постраждав, було викликано підмогу.

Рятувальна операція відбувалась в два етапи: якнайскоріше евакуювали поранених цивільних, потім "білих янголів" забрала група патрульної поліції.

Через цинічну російську атаку було втрачено дорогоцінні хвилини для порятунку життя – тяжкопоранений чоловік помер у лікарні



Зазначається, що поранений поліцейський Костянтин Туницький проходить лікування, у нього осколкове поранення ноги, загрози життю немає. "Білий янгол" прагне повернутись у стрій найближчим часом і продовжити рятувати громадян.



На сьогодні в Покровську залишається близько 1700 жителів. Правоохоронці та волонтери щодня ризикують життям, аби допомогти їм.