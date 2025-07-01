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Швеція перерозподілить кошти, щоб виділити ще 150 млн євро для України

Ірина Кутєлєва, Анастасія ПроцВівторок, 1 липня 2025, 13:35
Швеція перерозподілить кошти, щоб виділити ще 150 млн євро для України
Ілюстративне фото: Getty Images

Шведський уряд скоригує структуру економічної допомоги, яка надається іншим країнам, що дозволить спрямувати додаткові 1,67 млрд шведських крон (близько 150 мільйонів євро) на підтримку України та гуманітарні ініціативи.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву шведського уряду 

Деталі: Як зазначили у шведському уряді, зміни, що зараз вносяться до бюджету допомоги, вважаються необхідними з огляду на мінливу ситуацію у світі.

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"Ми живемо в неспокійному світі, де відбувається велика кількість криз. У багатьох місцях, зокрема в Україні, Судані, Газі та Ємені, людські страждання є величезними. Ситуація в багатьох країнах ще більше погіршилася через рішення США призупинити частину своєї допомоги. Тому Швеція вирішила виступити з комплексним переглядом пріоритетів бюджету допомоги на 2025 рік", – заявив міністр зовнішньої торгівлі і міжнародної співпраці Бенджамін Дуса.

За його словами, додатково буде виділено 1,67 млрд шведських крон на підтримку України та на заходи з порятунку життя людей у всьому світі.

"Швеція не може компенсувати скорочення допомоги США, але ми повинні зробити все, що в наших силах, щоб підтримати Україну і врятувати життя людей", – сказав міністр.

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Перегляд пріоритетів торкнеться всіх географічних статей витрат, крім України та прилеглих регіонів.

"Важливою причиною вивільнення коштів є необхідність подальшої підтримки України. Підтримка України та прилеглих регіонів є життєво важливою для Європи", – наголосив Дуса.

Він додав, що Україна є ключовим пріоритетом для Швеції.

"Щоб протистояти Росії, яка не соромиться обстрілювати дитячі майданчики, лікарні, школи та будинки, необхідна більша підтримка. Україна бореться не тільки за свою свободу, а й за свободу Європи", – підсумував Дуса.

Нагадаємо:

  • На початку червня Швеція оголосила про виділення 50 млн євро на роботу проєктів НАТО NSATU (NATO Security Assistance and Training for Ukraine, Допомога НАТО в галузі безпеки та тренувальні програми для України) та NATO CAP (Comprehensive Assistance Package, Комплексний пакет допомоги) для України, які опікуються підготовкою українських військових та підтримкою України.
  • Крім того, Швеція доєдналась до  "коаліції з радіоелектронної боротьби" та на запрошення Німеччини стала її співголовою.

Швеціядопомога Україні
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