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Росіяни балістикою вдарили по Гуляйполю: є загиблі і поранені

Альона Мазуренко Вівторок, 1 липня 2025, 13:49
Росіяни балістикою вдарили по Гуляйполю: є загиблі і поранені
фото: Сили оборони Півдня

Російські окупанти зранку 1 липня вдарили двома балістичними ракетами по Гуляйполю, що на Дніпропетровщині. Внаслідок удару є поранені і загиблі. 

ДжерелоСили оборони Півдня 

Дослівно: "1 липня о 9.15 ворог завдав ракетного удару по населеному пункту Гуляйполе Дніпропетровської області.

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Попередньо, було застосовано дві балістичні ракети ймовірно типу "Іскандер-М".

Деталі: Внаслідок удару є постраждалі і загиблі серед місцевого населення.

Російський обстріл зруйнував будинок культури, два магазини та понівечив приватні будинки.

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Дніпропетровська областьобстрілракетний удар
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