Росіяни балістикою вдарили по Гуляйполю: є загиблі і поранені
Вівторок, 1 липня 2025, 13:49
Російські окупанти зранку 1 липня вдарили двома балістичними ракетами по Гуляйполю, що на Дніпропетровщині. Внаслідок удару є поранені і загиблі.
Джерело: Сили оборони Півдня
Дослівно: "1 липня о 9.15 ворог завдав ракетного удару по населеному пункту Гуляйполе Дніпропетровської області.
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Попередньо, було застосовано дві балістичні ракети ймовірно типу "Іскандер-М".
Деталі: Внаслідок удару є постраждалі і загиблі серед місцевого населення.
Російський обстріл зруйнував будинок культури, два магазини та понівечив приватні будинки.
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