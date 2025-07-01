Росіяни балістикою вдарили по Гуляйполю: є загиблі і поранені

Російські окупанти зранку 1 липня вдарили двома балістичними ракетами по Гуляйполю, що на Дніпропетровщині. Внаслідок удару є поранені і загиблі.

Джерело: Сили оборони Півдня

Дослівно: "1 липня о 9.15 ворог завдав ракетного удару по населеному пункту Гуляйполе Дніпропетровської області.

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Попередньо, було застосовано дві балістичні ракети ймовірно типу "Іскандер-М".

Деталі: Внаслідок удару є постраждалі і загиблі серед місцевого населення.

Російський обстріл зруйнував будинок культури, два магазини та понівечив приватні будинки.