В Україні значно потеплішає, але подекуди пройдуть дощі

Найближчими днями в Україні очікується суттєве потепління, однак в окремих областях пройдуть короткочасні дощі з грозами.

Джерело: Укргідрометцентр

Деталі: 2 липня в Україні переважно без опадів, лише вдень на Лівобережжі місцями короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 10-15°, на півдні країни до 18°, вдень 19-25°, на заході та південному заході країни 24-29°, вітер північно-західний, 5-12 м/с.

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У Києві в середу без опадів, вночі 13-15°, вдень до +24°, вітер північно-західний, 7-12 м/с.

3 липня переважно без опадів, короткочасні дощі прогнозують лише на сході країни. Температура вночі 12-17°, на узбережжі морів до 20°; вдень 24-29°, на заході та півдні країни до 32°, у східних областях 20-25°. Вітер північно-західний, 5-12 м/с.

У столиці в четвер без опадів, вночі 15-17°, вдень 27-29°, вітер північно-західний, 5-10 м/с.

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4 липня у більшості західних та північних областей місцями короткочасний дощ, гроза. Вночі 15-20°, вдень 27-32°, на Закарпатті та в південній частині місцями сильна спека 35°, на північному заході країни 22-27°. Вітер північно-західний, 5-12 м/с.

У п’ятницю в Києві місцями короткочасний дощ, вночі 18-20°, вдень 30-32°, вітер північно-західний, 5-10 м/с.