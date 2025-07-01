Журналісти знайшли у екскерівника Броварського ТЦК елітну нерухомість та автопарк на $1 млн

Журналісти "Слідства.Інфо" з’ясували, що колишній керівник Броварського районного ТЦК та СП Юрій Бурляй користується нерухомістю та автопарком на $1 млн, набутих за час роботи на посаді.

Джерело: розслідування "Слідство.Інфо"

Деталі: Бурляй очолював Броварський районний ТЦК та СП з серпня 2022 до листопада 2024 року. З січня 2025 року очолює відділ військового лідерства Генерального штабу ЗСУ.

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За даним журналістів, колишній керівник ТЦК користується елітним будинком у передмісті Києва, квартирою у Вишгороді та робить ремонт у двох квартирах у Борисполі.

У березні 2024 року Бурляй почав орендувати будинок на 320 квадратів в елітному котеджному містечку неподалік від Києва.

Журналістам вдалося потрапили на територію котеджного містечка і відшукали будинок Бурляя, яким він користується понад рік. Поруч з будинком припарковано автівку його дружини, а за ворітьми видніється придбаний влітку 2024 року мотоцикл.

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З сайту котеджного містечка відомо, що будинок такого ж метражу без ремонту коштує $380 тис. Готовий котедж з ремонтом, як пишуть на сайті, коштує $590 тис. Однак рієлторка повідомила, що на сайті інформація застаріла.

Журналісти дізналися у представниці котеджного містечка, що будинок схожого метражу без ремонту коштує $400 тис. Середня вартість ремонту — $1 тис. за квадратний метр. Таким чином, будинок з ремонтом орієнтовно може коштувати $720 тис.

За даними "Слідства.Інфо", власницею будинку, який Юрій Бурляй орендує понад рік, є пенсіонерка Олена Черенкова. Через тиждень після купівлі котеджу вона здала його в оренду на той момент броварському військкому.

"На запитання, скільки коштував будинок, пенсіонерка не відповіла, сказавши, що купувала його разом із сином Павлом Гусаком. Він також повідомив, що не памʼятає ціну, яку сплатив за будинок, де зараз живе Юрій Бурляй. До речі, Гусак та Бурляй — колишні бізнес-партнери (у лютому 2003 року вони разом заснували фірму "Ніколь"), а зараз називають одне одного товаришами", - йдеться у розслідуванні.

Власниця заміського будинку, який може коштувати понад $700 тис., повідомила журналістам, що здає будинок Бурляю за 18 тисяч гривень на місяць.

Однак, за словами рієлтора та CEO Money Real Estate Олександра Тімоновича, ця ціна не відповідає ринковій, такі будинки коштують $3000-$3500 тис. на місяць.

Сам Юрій Бурляй підтвердив журналістам факт оренди будинку за 18 тисяч гривень на місяць, адже його товариш Павло Гусак "попросив доглядати будинок і за якісь символічні гроші пожити у ньому". Він також підтвердив, що вартість оренди такого будинку занижена, тому що "це мій товариш і у нього так склалися обставини".

Під час розслідування журналісти "Слідства.Інфо" також зʼясували, що теща Юрія Бурляя стала власницею двох однокімнатних квартир у новенькому житловому комплексі у Борисполі. Згідно з інформацією з держреєстру речових прав, за кожну з цих квартир жінка у січні 2024 року сплатила 435 тисяч гривень. Зараз схожі квартири продаються утричі дорожче — десь за 1,4 мільйона гривень.

Журналісти також отримали довідку про оціночну вартість цих об’єктів нерухомості. Згідно з нею, кожна квартира коштує близько 1,3 мільйона гривень. У сумі — трохи більше 2,6 мільйона гривень. Наразі у квартирах триваю ремонти, гроші на які, за словами Юрія Бурляя, він позичив.

Також у 2024 році дружина екскерівника ТЦК та її діти отримали право власності на квартиру у Вишгороді. Оренду цієї ж квартири у Міністерства внутрішніх справ Юрій Бурляй декларував з 2015 року.

Згідно з довідкою про оціночну вартість, така квартира зараз коштує понад 5 мільйонів гривень. У цьому ж будинку у 2023 році Світлана Бурляй придбала машиномісце за 229 тисяч гривень. "Схоже, що у цій квартирі сім’я проживала протягом багатьох років аж до моменту появи розкішного заміського будинку у передмісті Києва", - зазначається у розслідуванні.

Окрім нерухомості, сімʼя Юрія Бурляя має кілька транспортних засобів, два з яких — Volkswagen Touareg 2021 року випуску та мотоцикл Honda NC750XD — куплені у 2024 році. Загальна вартість автопарку сімʼї ексвійськкома, згідно з його декларацією, становить 2,8 мільйона гривень.

Загалом журналісти "Слідства.Інфо" нарахували нерухомості та автівок, якими зараз користується сімʼя Юрія Бурляя, на понад 40 мільйонів гривень, або — майже $1 млн.

Експерти, опитані "Слідством.Інфо", звернули увагу на те, що коштів, які декларує Юрій Бурляй як офіційні доходи, навряд чи вистачило б на покриття всіх витрат, які він мав за останні пару років.

"Слідство.Інфо" нагадало, що Юрій Бурляй, працюючи у поліції, під час трагедії у Княжичах був заарештований за підозрою в участі в угрупованні, яке обвинувачують у кількох розбійних нападах та крадіжках. Справу про події у Княжичах досі слухають у Броварському суді, а Бурляй фігурує у судових матеріалах як обвинувачений.

Довідково: Перестрілка у Княжичах на Київщині сталася у ніч на 4 грудня 2016-го року. Київська поліція організувала спецоперацію із затримання банди ймовірних грабіжників будинку, але під час її проведення між різними підрозділами поліції почалася перестрілка.