Третя за рік катастрофа літака ВПС РФ: біля "Саваслейки" розбився Су-34

У Росії сталася третя за рік катастрофа літака Військово-повітряних сил РФ: надзвуковий винищувач-бомбардувальник Су-34 розбився на території Нижньогородської області.

Джерело: The Moscow Times із посиланням на Teleram-канал "112", Teleram-канал Baza, пропагандистське видання "РИА Новости" з посиланням на Міноборони РФ

Деталі: За даними російських пабліків, літак упав у лісі неподалік селища Велетьма міського округу Кулебаки - приблизно за 10 км від військового аеродрому "Саваслейка", на якому розміщено філію 4-го Державного центру підготовки авіаційного персоналу та військових випробувань Міноборони РФ.

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Зазначається, що екіпаж із двох пілотів катапультувався, руйнувань і постраждалих на землі немає. Сам літак зруйновано. На місці працюють пожежники.

Оновлено: У Міноборони Росії повідомили, що літак Су-34 розбився в Нижньогородській області під час виконання планового навчально-тренувального польоту.

Дослівно: "При заході на посадку сталася відмова системи випуску однієї зі стійок шасі. Екіпаж провів кілька спроб з усунення несправності в польоті, проте ситуація не змінилася. За командою керівника польотів екіпаж вивів літак у безпечну зону і катапультувався

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Обидва члени екіпажу живі. Упав літак у безлюдному районі, на землі руйнувань немає".