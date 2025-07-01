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Україна долучилася до санкцій ЄС проти Росії, Білорусі та Ірану

Марія Ємець, Анастасія ПроцВівторок, 1 липня 2025, 16:43
Україна долучилася до санкцій ЄС проти Росії, Білорусі та Ірану
Ілюстративне фото: Getty Images

Україна приєдналася до кількох санкційних рішень Євросоюзу, зокрема – проти Росії, а також осіб, відповідальних за порушення прав людини в Білорусі та Ірані.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Офісу президента України

Деталі: Президент Володимир Зеленський увів у дію три рішення Ради національної безпеки та оборони (РНБО) та підписав укази, що забезпечують синхронізацію України з низкою санкційних рішень Євросоюзу. Як зазначають, це стало першим етапом реалізації рішення РНБО від 27 червня 2025 року "Про синхронізацію санкційного тиску України, ЄС та інших учасників "Групи семи" на РФ і пов’язаних з нею суб’єктів".

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Таким чином, Україна синхронізувала свої санкції з 9–14 санкційними пакетами ЄС, санкціями проти причетних до порушення прав людини в Білорусі, а також рішеннями ЄС від 2011 та 2020–2025 років щодо осіб, причетних до порушення прав людини в Ірані та військової підтримки РФ у війні проти України.

Загалом під санкції потрапили 403 фізичні особи та 188 юридичних. 

"Наша держава продовжує підготовку наступних санкційних пакетів для повної синхронізації санкційної політики з партнерами. Україна очікує від міжнародної спільноти максимального відображення та підтримки українських санкцій у відповідних національних рішеннях", – зазначили в Офісі президента. 

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