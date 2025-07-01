"Кинджальний" червень: за місяць ППО знищила 8 із 17 аерорбалістичних ракет РФ

За даними Повітряних сил, протягом червня протиповітряна оборона України знищила 4758 повітряних цілей, які випустила по Україні держава-агресор Росія, зокрема 8 "Кинджалів".

Джерело: командування Повітряних сил ЗСУ, речник відомства полковник Юрій Ігнат у коментарі УП

Деталі: Як уточнив Ігнат, протягом червня фіксувалося інтенсивне застосування ворогом аерорбалістичних ракет Х-47 М2, ППО знищила практично половину з них: 8 збитих із 17 запущених. Крім цього певна кількість цих ракет не досягла цілей і значиться в статистиці ПС як локаційно втрачені.

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Загалом же за червень ППО України ліквідувала:

– 8 аерорбалістичних ракет Х-47 М2 "Кинджал";

– 93 крилаті ракети Х-101/Х-55СМ;

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– 14 балістичних ракет "Іскандер-М/KN-23";

– 12 крилатих ракет "Калібр";

– 13 керованих авіаційних ракет Х-59/69;

– 27 крилатих ракет "Іскандер-К"

– 2453 ударні БпЛА типу Shahed;

– 659 розвідувальних БпЛА;

– 1479 БпЛА інших типів.

Своєю чергою авіація Повітряних сил впродовж червня здійснила 895 літаковильотів, зокрема:

– близько 580 – на винищувальне авіаційне прикриття;

– понад 220 – на вогневе ураження та авіаційну підтримку військ.

У червні 2025 року авіацією Сил оборони України знищено 646 повітряних цілей, уражено командні пункти, об’єкти логістичного забезпечення, а також місця скупчення живої сили та техніки противника, зазначають у ПС ЗСУ.