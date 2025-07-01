Зеленський підтримав Алієва на тлі конфлікту Азербайджану з Росією

Президент Володимир Зеленський у вівторок повідомив про телефонну розмову з азербайджанським візаві Ільхамом Алієвим.

Джерело: Зеленський у Х, повідомляє "Європейська правда".

Деталі: Під час розмови Зеленський подякував президенту Азербайджану за підтримку України, її територіальної цілісності та народу.

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"Також висловив чітку підтримку з боку України в ситуації, коли Росія знущається з громадян Азербайджану та погрожує Азербайджанській Республіці", – наголосив президент.

Він також висловив співчуття Азербайджану від імені України у зв’язку з убивством на території Росії азербайджанських громадян.

"Впевнений, що будуть з’ясовані всі факти. І потрібна справедливість. У нас із президентом Алієвим однакове бачення: життя та гідність кожної людини мають бути захищені", – додав Зеленський.

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Лідери також обговорили двосторонні відносини й домовились провести засідання Спільної міжурядової комісії з економічного співробітництва.

Нагадаємо, вдень у понеділок в Азербайджані заявили про затримання двох агентів російської ФСБ, які працювали під прикриттям в пропагандистському агентстві "Sputnik Азербайджан".

Згодом стало відомо, що затриманими є виконавчий директор "Sputnik Азербайджан" Ігор Картавих і шеф-редактор Євгеній Бєлоусов.

Затримання відбулись на тлі скандалу з РФ, який спалахнув після того, як в Єкатеринбурзі затримали понад 50 вихідців з Азербайджану за нерозкритою кримінальною справою про вбивство Юніса Пашаєва у 2001 році.

Детальніше читайте у статті: Азербайджан вступає у "війну" з РФ: чому виник і що змінює конфлікт між країнами.