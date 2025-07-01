ЗМІ: Німеччина фінансує виробництво далекобійних дронів, якими Україна бʼє по Росії

Представники уряду Німеччини підписали перший контракт про фінансування військового виробництва в Україні – йдеться про далекобійні дрони, які вже були використані для ураження цілей у Росії.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на портал Welt

Деталі: За інформацією Welt, Німеччина профінансувала виробництво понад 500 безпілотних літальних апаратів типу Антонов-196 (Ан-196), які мають дальність польоту 1200 кілометрів і несуть вибухові заряди вагою близько 50 кілограмів.

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Очікується, що в найближчі місяці безпілотники вже будуть готові до використання.

Як зазначає Welt, під час ударів по цілях у російському тилу в ніч проти вівторка Україна, ймовірно, використала саме безпілотники типу Ан-196.

У Міністерстві оборони Німеччини на запит порталу підтвердили, що Берлін взяв на себе "фінансування виробництва далекобійної зброї в Україні", але не уточнив ані типу зброї, ані строків чи обсягів фінансування.

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Фінансування дозволить "в короткий термін надати країні, що зазнала нападу, системи озброєння, які українська армія вже опанувала", додали в німецькому Міноборони.

Нагадаємо, напередодні в Києві був міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль, який обговорив з президентом України Володимиром Зеленським можливості постачання нових систем IRIS-T та спільне виробництво зброї.

Раніше також стало відомо, що Німеччина деякий час фінансує доступ України до супутникової інтернет-мережі, якою керує французька компанія Eutelsat і яка є альтернативою терміналам Starlink компанії Ілона Маска.