УП-2: Нова соціологія, перезавантаження уряду, Свириденко, Мін'єд, Міноборони та інші
Вівторок, 1 липня 2025, 18:29
Масштабні перестановки в уряді: чому Свириденко вважають зручною фігурою для Банкової, кого підвищують на міністерські посади, а кого прибирають з крісел.
Чи піде Шмигаль, які комітети Ради чекає перезавантаження та що буде з Мін’єдом?
Також – про нову дипломатичну стратегію України, можливу зміну посла в США, і про те, як зміни в уряді впливають на рейтинги президента в новому випуску "УП-2" поговорили антизірка всесвітньої журналістики Роман Романюк та політичний оглядач УП Роман Кравець.
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