Уперше з вересня 2022 року Макрон і Путін провели телефонну розмову

Кремль у вівторок повідомив про першу за майже три роки телефонну розмову лідера РФ Володимира Путіна з президентом Франції Емманюелем Макроном.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: Як повідомили у Кремлі, Путін та Макрон обговорили ескалацію на Близькому Сході та повномасштабне російське вторгнення в Україну.

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Лідери Росії та Франції, серед іншого, погодились, що напруженість між Іраном та Ізраїлем має бути вирішена "виключно політико-дипломатичними засобами", заявили у Кремлі.

Щодо російської агресії проти України Путін, згідно з повідомленням Кремля, не сказав нічого нового: звинуватив у війні держави Заходу і заявив про претензії на окуповані українські території.

"(Путін. – Ред.) підтвердив принципові підходи до можливих домовленостей, які повинні мати комплексний і довгостроковий характер, передбачати усунення першопричин української кризи і спиратися на нові територіальні реалії", – кажуть у Кремлі.

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Насамкінець там відзначили, що розмова Путіна з Макроном "мала змістовний характер".

Востаннє обоє лідерів розмовляли 11 вересня 2022 року.

Минулого року президент Франції уже допускав, що може провести телефонну розмову з Путіним.