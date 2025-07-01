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Україна отримає від Латвії 42 БТР Patria

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникВівторок, 1 липня 2025, 19:50
Україна отримає від Латвії 42 БТР Patria
Patria. Milan Jaros/Bloomberg via Getty Images

Уряд Латвії 1 липня схвалив передання 42 бронетранспортерів Patria 6x6 та іншого військового обладнання Збройним силам України для підтримки їхньої боротьби проти агресії Росії.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Міністерство оборони Латвії

Деталі: Бронетранспортери, які Латвія передасть Україні, були замовлені на початку року. Латвійський міністр оборони Андріс Спрудс обіцяє, що перші машини будуть відправлені "незабаром".

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"Ми продовжуємо і будемо продовжувати підтримувати Україну і надалі – як цього року, так і наступного року надамо Україні військову допомогу в розмірі 0,25% від внутрішнього валового продукту", – наголосив він.

Окремо Міноборони Латвії підкреслило, що поставка 42 БТР не вплине на потреби та оперативні можливості латвійських Збройних сил.

БТР Patria розроблені у межах спільної програми за участі Фінляндії, Латвії, Швеції та Німеччини, а виробляються у Фінляндії і Латвії.

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У квітні Латвія повідомила про відправлення Україні 1500 дронів.

Латвіядопомога Україні
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