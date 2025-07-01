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Макрон у розмові закликав Путіна до припинення вогню в Україні

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникВівторок, 1 липня 2025, 20:03
Макрон у розмові закликав Путіна до припинення вогню в Україні
Макрон. Фото - getty images

Президент Франції Емманюель Макрон у першій за майже три роки розмові з Володимиром Путіним закликав до якнайшвидшого припинення вогню між Україною та Росією.

Джерело: про це повідомив Єлисейський палац за підсумками розмови, пише "Європейська правда" з посиланням на BFMTV

Деталі: У Макрона заявили, що в розмові з Путіним він "підкреслив незмінну підтримку Францією суверенітету та територіальної цілісності України".

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"Він закликав до якнайшвидшого встановлення перемир'я та початку переговорів між Україною і Росією для досягнення міцного і тривалого врегулювання конфлікту", – додали в Єлисейському палаці.

У Кремлі раніше у вівторок заявили, що Путін і Макрон обговорили ескалацію на Близькому Сході та повномасштабне російське вторгнення в Україну, а сама розмова мала "змістовний характер".

Перед цим обоє лідерів востаннє розмовляли 11 вересня 2022 року.

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Минулого року президент Франції уже допускав, що може провести телефонну розмову з Путіним.

МакронПутін
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