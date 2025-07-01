Унаслідок обстрілу Чернігівщини постраждав 76-річний чоловік

Російська армія 1 липня обстріляла прикордоння Чернігівщини, постраждав чоловік.

Джерело: голова ОВА В’ячеслав Чаус

Пряма мова: "Сьогодні вдень росіяни обстріляли прикордонне село Семенівської громади. Вдарили декількома FPV-дронами по звичайному подвірʼю.

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Унаслідок обстрілу постраждав 76-річний цивільний чоловік, тамтешній мешканець".

Деталі: Чоловіка госпіталізували з контузією, зараз він перебуває під наглядом лікарів.