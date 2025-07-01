Унаслідок обстрілу Чернігівщини постраждав 76-річний чоловік
Вівторок, 1 липня 2025, 20:55
Російська армія 1 липня обстріляла прикордоння Чернігівщини, постраждав чоловік.
Джерело: голова ОВА В’ячеслав Чаус
Пряма мова: "Сьогодні вдень росіяни обстріляли прикордонне село Семенівської громади. Вдарили декількома FPV-дронами по звичайному подвірʼю.
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Унаслідок обстрілу постраждав 76-річний цивільний чоловік, тамтешній мешканець".
Деталі: Чоловіка госпіталізували з контузією, зараз він перебуває під наглядом лікарів.