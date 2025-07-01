Лубінець: Росіяни, ймовірно, жорстоко стратили українського полоненого

Російські військові, ймовірно, стратили українського військовополоненого: у соцмережах поширюється відео, де людину прив’язали до мотоцикла і волочили дорогою.

Джерело: уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець

Пряма мова: "Грубе порушення норм МГП і Женевських конвенцій – Росія вчинила ще один воєнний злочин

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Росіяни, ймовірно, стратили українського полоненого. У соцмережах поширюється відео: видно, як людину прив’язали до мотоцикла і волочили дорогою.

Це демонстративна жорстокість і черговий воєнний злочин РФ. Відправив офіційні листи до ООН та МКЧХ".

Деталі: Як заявив Лубінець, Росія діє як держава-терорист. І за кожен злочин має понести справедливу відповідальність.